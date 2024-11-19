Trabzonspor'da savunma hattı değişiyor

Trabzonspor'un tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş'in, Adana Demirspor maçında kadroda değişime gitmesi bekleniyor.
BATAGOV İLK KEZ FORMAYI GİYEBİLİR
Denswil'in kadro dışı olması, Malheiro'nun kart cezasının bulunması ve Mendy'nin artık orta sahada değerlendirilmek istenmesi nedeniyle hamle yapılacak. Mendy– Denswil ikilisini değiştirecek olan tecrübeli hoca, Batagov'a ilk kez formayı vermeyi planlıyor. Sol stoperde Batagov'u düşünen Güneş, Serdar'ın sakatlığı nedeniyle Savic-Hüseyin arasında seçim yapacak.
BATAGOV İLK KEZ FORMAYI GİYEBİLİR
Denswil'in kadro dışı olması, Malheiro'nun kart cezasının bulunması ve Mendy'nin artık orta sahada değerlendirilmek istenmesi nedeniyle hamle yapılacak. Mendy– Denswil ikilisini değiştirecek olan tecrübeli hoca, Batagov'a ilk kez formayı vermeyi planlıyor. Sol stoperde Batagov'u düşünen Güneş, Serdar'ın sakatlığı nedeniyle Savic-Hüseyin arasında seçim yapacak.