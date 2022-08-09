Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hazırlığı

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarıyla arasında sadece Kopenhag var. Lige kötü bir başlangıç yapan Danimarka temsilcisi kendini bulmaya başladı. Bu hafta sahalarında ağırladıkları Bröndby'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ettiler.



Teknik direktör Abdullah Avcı, yardımcıları ve analiz ekibi bu mücadeleyi tekrar tekrar izleyerek rakibin röntgenini çekti. Usta hoca kolay maçlara çıkmayacaklarını belirtirken rakibin organize ve birlikte hareket eden bir grup olduğunu gözlemledi. Sürekli konsantre ve oyun planına sadık bir yapıları olduğunu ifade etti. Kopenhag, Trabzonspor ile oynamadan önce sahasında Randers ile karşılaşacak. Bu maç da bordo-mavillier tarafından gözlem altında olacak.



KOPENHAG'DA BIEL AÇILDI



Sezona durgun başlayan Pep Biel de kendini bulmaya başladı. Kopenhag'ın en tehlikeli silahlarından olan 26 yaşındaki oyuncu, Bröndby maçında hat-trick yaptı. Bu sezon iki resmi maçta da gol yemeyen Trabzonspor, Kopenhag deplasmanında da aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.







