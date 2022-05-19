Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, daha lig bitmeden önümüzdeki sezon için transfer hareket planını da hazırladı.



Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı yedi transfer yapmayı planlıyor. Savunma hattında sağ bek, sol bek, sağ stope ve defansif orta saha mevkileri için çalışmalar sürüyor. Ayrıca 1-2 kanat ve forvet transferi de gündemde.



Medical Park Stadı'nda ve İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonluk görüntülerinin özellikle yabancı transferinde kulübün elini güçlendirmesi bekleniyor.



