Trabzonspor'da plan hazır: 7 takviye

Trabzonspor, gidecek oyunculara bağlı olarak hareket planını hazırladı. Savunma hattı ve ön libero takviye yapılacak mevkiler olarak belirlendi. Ağaoğlu üç oyuncuyla anlaştıklarını söyledi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da plan hazır: 7 takviye
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19 Mayıs 2022 11:26
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, daha lig bitmeden önümüzdeki sezon için transfer hareket planını da hazırladı.

Bordo mavililer gidecek oyunculara bağlı yedi transfer yapmayı planlıyor. Savunma hattında sağ bek, sol bek, sağ stope ve defansif orta saha mevkileri için çalışmalar sürüyor. Ayrıca 1-2 kanat ve forvet transferi de gündemde.

Medical Park Stadı'nda ve İstanbul'da gerçekleştirilen şampiyonluk görüntülerinin özellikle yabancı transferinde kulübün elini güçlendirmesi bekleniyor. 

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