Trabzonspor'da Nwakaeme ile anlaşma sağlandı

Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Anthony Nwakaeme ile 3 yıllık yeni kontrat için anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme ile anlaşma sağlandı
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18 Şubat 2022 17:39
Trabzonspor, yıldız ismi Anthony Nwakaeme ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bordo-mavililer, sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız isimle 3 yıllık yeni kontrat için anlaşmaya vardı.

32 yaşındaki Nwakaeme, yeni sözleşme için resmi imzayı önümüzdeki hafta atacak.

Bu sezon Trabzonspor'da 23 maça çıkan Nwakaeme, 7 gol, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

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