Trabzonspor'da Nwakaeme farkı!

Anthony Nwakaeme, Kayserispor maçında sakatlık sonrası sahalara dönüş yaparak performansıyla fark yarattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı!
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21 Eylül 2024 15:00
Sakatlığı nedeniyle son 4 resmi maçı kaçıran Anthony Nwakaeme, tam hazır olmamasına rağmen Kayserispor karşısında gösterdiği performansla kalitesini yine gösterdi.

İkinci yarıda Şenol Güneş'in oyuna aldığı 35 yaşındaki yıldız, adeta takıma liderlik yaptı ve geri dönüşte kilit rol oynadı. Ayağına aldığı her topta tribünleri ayağa kaldıran ve uzatmalardaki golde Denswil'e asist yapan Nwakaeme, fiziksel açıdan yüzde yüzünde olmasa da Trabzonspor'un en önemli hücum silahı olduğunu kanıtladı. Nijeryalı maestronun, pazartesi günkü Gaziantep FK mücadelesine ilk 11'de başlaması kesin gibi. 
 

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