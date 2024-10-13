Trabzonspor'da Mislav Orsic'e talip çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giyen Mislav Orsic'e talip çıktı. Geçen sezon Southampton'dan transfer edilen sağ kanat, Bordo-Mavililer'de istikrarı yakalayamadı.
ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK TERCİHİ OLMADI
Çapraz bağ sakatlığından sonra form tutamayan oyuncu, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi olamadı.
ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre; ligde 3 maçta 18 dakika şans bulan Hırvat futbolcuya ülkesi Hırvatistan'dan tanıdık bir talip çıktı.
DINAMO ZAGREB PEŞİNDE
Dinamo Zagreb ile anlaşan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavililere aldırdığı Orsic'i, çok fazla süre bulamadığı için devre arasında kendi takımına transfer etmeyi düşünüyor.
DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR
Düzenli forma giyebileceği bir kulübe katılmayı hedefleyen 31 yaşındaki futbolcunun, hem eski takımıyla hem de eski hocasıyla çalışmak isteyebileceği kaydedildi.
MAAŞI YILLIK 61 MİLYON TL
2025'te sözleşmesi bitecek Orsic, bordo-mavili kulüpten senelik 1.6 milyon Euro (Yaklaşık 61 milyon TL) maaş alıyor.
"HARİKA OYNUYORLAR VE YENİDEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN DOĞRU YOLDALAR"
Öte yandan, milli takım kampında Hırvat basınına konuşan Orsic, Monaco maçını izlediğini belirterek, Bjelica'nın takımını övdü ve şu ifadelere yer verdi;
"Monaco maçını izledim. Bence harika oynadılar. Sonunda kazanamamaları çok yazık. Gole kadar Monaco onları tehdit edecek gibi görünmüyordu. Harika oynuyorlar ve yeniden şampiyon olmak için doğru yoldalar."
ŞENOL GÜNEŞ'İN İLK TERCİHİ OLMADI
Çapraz bağ sakatlığından sonra form tutamayan oyuncu, bu sezon teknik direktör Şenol Güneş'in de ilk tercihi olamadı.
ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre; ligde 3 maçta 18 dakika şans bulan Hırvat futbolcuya ülkesi Hırvatistan'dan tanıdık bir talip çıktı.
DINAMO ZAGREB PEŞİNDE
Dinamo Zagreb ile anlaşan Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavililere aldırdığı Orsic'i, çok fazla süre bulamadığı için devre arasında kendi takımına transfer etmeyi düşünüyor.
DÜZENLİ FORMA GİYMEK İSTİYOR
Düzenli forma giyebileceği bir kulübe katılmayı hedefleyen 31 yaşındaki futbolcunun, hem eski takımıyla hem de eski hocasıyla çalışmak isteyebileceği kaydedildi.
MAAŞI YILLIK 61 MİLYON TL
2025'te sözleşmesi bitecek Orsic, bordo-mavili kulüpten senelik 1.6 milyon Euro (Yaklaşık 61 milyon TL) maaş alıyor.
"HARİKA OYNUYORLAR VE YENİDEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN DOĞRU YOLDALAR"
Öte yandan, milli takım kampında Hırvat basınına konuşan Orsic, Monaco maçını izlediğini belirterek, Bjelica'nın takımını övdü ve şu ifadelere yer verdi;
"Monaco maçını izledim. Bence harika oynadılar. Sonunda kazanamamaları çok yazık. Gole kadar Monaco onları tehdit edecek gibi görünmüyordu. Harika oynuyorlar ve yeniden şampiyon olmak için doğru yoldalar."