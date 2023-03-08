Trabzonspor'da iki hoca adayı!

Trabzonspor'u uzun süre sonra şampiyon yapan Abdullah Avcı, istifa etti.



Deneyimli teknik adam, kulübün yıpranmaması ve yeni yönetimin önünü açmak için bordo-mavili ekipten ayrıldı. Bordo Mavili takımda şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Avcı'nın yerine ilk adaylar Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan...



Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın, Avcı sonrasında görüşmeyi planladığı ilk isim Sergen Yalçın olacak. Eğer Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa kulüp içerisinden birinin sezon sonuna kadar takımı çalıştırması bekleniyor.



Bir diğer alternatif ise Çağdaş Atan... Şu anda Kayserispor'u çalıştıran genç teknik adamın, düşük bütçelerle yakaladığı başarılar nedeniyle üst sıralarda yer aldığı öğrenildi.





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