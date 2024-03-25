Trabzonspor'da hedef Oliver Torres!

Trabzonspor, Sevilla forması giyen Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da hedef Oliver Torres!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Mart 2024 09:07
Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamaları kapsamında hareketli günler geçiriyor.

ORTA SAHA HEDEFİ TORRES

İlk olarak Hırvat sol bek Borna Barisic'in transferinde önemli mesafe kat eden Karadeniz ekibi, orta saha transferi için ise sürpriz bir ismi gündeme aldı. Bordomavililer, Sevilla ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Oliver Torres'i kadrosuna katmak istiyor.

TRABZON ELİNİ ÇABUK TUTMAK İSTİYOR

Kariyerinde Sevilla'nın yanı sıra Porto, Villarreal ve Atletico Madrid gibi kulüplerde de görev yapan oyuncu, henüz kararını vermedi. Deneyimli orta sahanın peşinde çok sayıda kulüp bulunurken, Trabzonspor yönetimi ise oyuncunun sezon sonunda serbest kalacak olması nedeniyle elini çabuk tutmak istiyor. Hızlı hareket edip, Sevilla'nın da yeni teklifi öncesi işi çözmek tek hedef.

Sevilla'da bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Oliver Torres, 2 asist yaptı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery