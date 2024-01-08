Trabzonspor, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Everton'ın orta saha oyuncusu Andre Gomes ile ilgileniyor.
İngiliz ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gomes için bonservis konusunda sıkıntı yaratmayacağı ve Gomes'in bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesini feshedeceği belirtildi.
Bu sezon Premier Lig'de 3 maçta şans bulup, 1 gol atan 30 yaşındaki Portekizli yıldız konusunda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanabilir.
İngiliz ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gomes için bonservis konusunda sıkıntı yaratmayacağı ve Gomes'in bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesini feshedeceği belirtildi.
Bu sezon Premier Lig'de 3 maçta şans bulup, 1 gol atan 30 yaşındaki Portekizli yıldız konusunda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanabilir.