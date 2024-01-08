Trabzonspor'da hedef Gomes

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, daha önce de gündeme gelen Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da hedef Gomes
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08 Ocak 2024 10:22
Trabzonspor, yaz transfer döneminde de gündeme gelen Everton'ın orta saha oyuncusu Andre Gomes ile ilgileniyor.

İngiliz ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Gomes için bonservis konusunda sıkıntı yaratmayacağı ve Gomes'in bir kulüple anlaşması halinde sözleşmesini feshedeceği belirtildi.

Bu sezon Premier Lig'de 3 maçta şans bulup, 1 gol atan 30 yaşındaki Portekizli yıldız konusunda önümüzdeki hafta sıcak gelişmeler yaşanabilir.

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