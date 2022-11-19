Trabzonspor'da fikstür avantajı

Bu sezon evinde hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası önemli bir fikstür avantajına sahip.



Akyazı'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak bordo-mavililer, öncesinde taraftarı önünde Samsunspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak.



İlk yarı sonuna kadar devamında oynanacak 4 maçın ikisi yine iç sahada.



Karadeniz temsilcisi, Giresunspor ve Başakşehir'i konuk edecek. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Alanyaspor karşılaşmaları var.





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