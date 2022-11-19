Trabzonspor'da fikstür avantajı

Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası ilk yarı sonuna kadar 6 maçın 4'ünü iç sahada oynayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da fikstür avantajı
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19 Kasım 2022 14:38
Bu sezon evinde hiçbir resmi maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası önemli bir fikstür avantajına sahip.

Akyazı'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak bordo-mavililer, öncesinde taraftarı önünde Samsunspor ile Türkiye Kupası maçına çıkacak.

İlk yarı sonuna kadar devamında oynanacak 4 maçın ikisi yine iç sahada.

Karadeniz temsilcisi, Giresunspor ve Başakşehir'i konuk edecek. Deplasmanda ise Fatih Karagümrük ve Alanyaspor karşılaşmaları var.

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