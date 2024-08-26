Trabzonspor'da ayrılık: Rayyan Baniya

Trabzonspor'un kadroda düşünmediği Rayyan Baniya'ya İtalya Serie B takımlarından Palermo talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da ayrılık: Rayyan Baniya
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26 Ağustos 2024 12:45
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 12:59
Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen fakat Abdullah Avcı geldikten sonra bir türlü tecrübeli hoca tarafından kullanılmayan Rayyan Baniya, İtalya'ya gidiyor.

Serie B ekiplerinden Palermo ile anlaşan başarılı stoper, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Çizme'nin yolunu tutacak. İtalya pasaportu bulunan Baniya'nın transferinin 1-2 gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.


 
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