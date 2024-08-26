Geçtiğimiz sezon 2 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen fakat Abdullah Avcı geldikten sonra bir türlü tecrübeli hoca tarafından kullanılmayan Rayyan Baniya, İtalya'ya gidiyor.
Serie B ekiplerinden Palermo ile anlaşan başarılı stoper, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Çizme'nin yolunu tutacak. İtalya pasaportu bulunan Baniya'nın transferinin 1-2 gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
Serie B ekiplerinden Palermo ile anlaşan başarılı stoper, satın alma opsiyonlu kiralık olarak Çizme'nin yolunu tutacak. İtalya pasaportu bulunan Baniya'nın transferinin 1-2 gün içinde resmiyet kazanması bekleniyor.