Trabzonspor'da Abdullah Avcı yoğun fikstüre hazırlanıyor

Milli araya Süper Lig 'de aldığı Gaziantep FK galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı dönüşteki yoğun fikstür için oyuncularını hazırlıyor.



Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 13 günde 4 maça çıkacak olan bordo-mavililerde tecrübeli çalıştırıcı aranın ilk gününden itibaren öğrencilerinin fizik gücü olarak %100'e ulaşması için kolları sıvadı. Her oyuncusuna 'yoğun fikstürde size ihtiyacım var' mesajını da gönderen Avcı, aradan sonra ilk maçta karşılaşacakları Kayserispor'u yenerek dönüşte de kazanıp iyi gidişe devam etmek istiyor.



Hüseyin döndü



Öte yandan milli arada Trabzonspor'un sakatlıkları devam eden oyuncularından iyi haberler gelmeye devam ediyor. Uzun süredir takımdan ayrı olan isimlerden Hüseyin Türkmen çalışmalara başladı. Eski gücüne kısa sürede kavuşması ve antrenman açığını kapatması beklenen tecrübeli oyuncu, Abdullah Avcı'ya da milli aradan sonra hazır olacağını iletti.



Bir gün izin



Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir gün ara verdi. Fırtına'da futbolcular 26 Eylül Pazartesi gününü dinlenerek geçirirken milli takımdan dönecek isimlerin de katılımı ile tam kadro çalışmalarına devam edecek.





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