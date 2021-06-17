Trabzonspor, Burak Kapacak'ın peşinde!

Gervinho, Bruno Peres ve Hamsik transferleriyle bombaları üst üste patlatan Trabzonspor , Fode Koita ismini de hafta sonuna kadar açıklayacak. Takviyeler konusunda bugüne kadar hep yabancı isimler üzerinden ilerleyen Bordo Mavililer, TFF'nin açıkladığı 8+6 şeklindeki yabancı kuralı nedeniyle rotayı yerli oyunculara da çevirdi.



Fırtına, 3-4 Türk oyuncuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Gündemdeki adaylardan biri de Burak Kapacak. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı, Burak'ı çok istiyor. Her iki kanatta forma giyebilen Burak Kapacak, daha önce bek mevkisinde de görev yapmıştı. Trabzonspor'un hocası, genç yıldızı joker adam olarak düşünüyor.



2 isim daha var...



Bursaspor 'daki başkanlık seçiminin ardından görüşmeler hız kazanırken, Burak'ın yanı sıra orta saha Emirhan ve forvet Batuhan Kör de radarda. Ancak Yeşil Beyazlılar'ın, potansiyelli genç oyuncuları için şimdilik yüksek rakamlar talep ettiği öğrenildi. Karadeniz ekibi, sonraki satıştan pay ve takas formülleriyle çözüm üretmeye çalışıyor.



