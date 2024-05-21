Muğlaspor'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Muğlaspor'da takımı şampiyon yapan Teknik Direktör Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Hakan Şapçı'ya teşekkür edildi.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Muğlaspor'da Hakan Şapçı ile yollar ayrıldı
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21 Mayıs 2024 13:21
Bölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta şampiyon olarak 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da takımı zafere taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yeniden anlaşılmadı.

Kariyerinde daha önce Manisa FK, Turgutluspor, Bergama Belediyespor ve Aliağa FK ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu, Uşakspor'da ise 3'ün Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı yönetim, "Muğlaspor'umuzun şampiyon olmasında çok büyük katkı sağlayan teknik direktörümüz Hakan Şapcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Şapcı ve ekibine bize yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

 

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