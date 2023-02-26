Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, deprem bölgesinde

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'e giderek, bakanlarla görüştü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, deprem bölgesinde
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26 Şubat 2023 17:37
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Ağaoğlu'nun Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, deprem bölgesini ziyaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli ve İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük'le görüşerek, camia olarak tüm imkanlarımızla devletimizin yanında olduğumuzu, özverili çalışmalarından dolayı kendilerine minnettar olduğumuzu ifade etti."

 

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