Trabzonspor Avcı ile kolay kaybetmiyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet, 6 beraberlik elde etti, 3 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor Avcı ile kolay kaybetmiyor!
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03 Kasım 2023 12:20
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda kolay kaybetmedi.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında 14 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 5 galibiyet, 6 beraberlik elde ederken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 19 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

Fenerbahçe'ye tek yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe ile 4 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2 galibiyet, 1'er de mağlubiyet ve beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, 2020-2021 sezonunda sahasında sarı-lacivertlilere 1-0 mağlup olurken 2021-2022 sezonunda 3-1, 2022-2023 sezonunda 2-0 galip geldi. İki takım arasında Avcı döneminde deplasmanda oynanan 2021-2022 sezonundaki tek maç, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Şampiyonluk sezonunda hiç yenilmedi

Trabzonspor, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmamıştı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamlamıştı.

Maçlar ve sonuçlar

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç
2020-2021 Trabzonspor-Galatasaray 0-2
2020-2021 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2020-2021 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
2020-2021 Galatasaray-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Galatasaray 2-2
2021-2022 Trabzonspor-Fenerbahçe 3-1
2021-2022 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
2021-2022 Fenerbahçe-Trabzonspor 1-1
2021-2022 Trabzonspor-Beşiktaş 1-1
2022-2023 Trabzonspor-Galatasaray 0-0
2022-2023 Beşiktaş-Trabzonspor 2-2
2022-2023 Trabzonspor-Fenerbahçe 2-0
2022-2023 Galatasaray-Trabzonspor 2-1


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