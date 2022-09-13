Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor 3-2 kazandı.



Karşılaşmada Adana Demirspor, 10. dakikada Kevin Rodrigues ile geçti. Trabzonspor, bu gole Bakasetas'ın 36. dakikasında penaltısıyla karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Adana Demirspor, 55. dakikada bu kez Badou Ndiyae ile öne geçerken, Trabzonspor'un ikinci golü 84. dakikada yeni transfer Umut Bozok'tan geldi. Adana Demirspor, uzatma anlarında Samet Akaydın ile bir gol daha bularak sahadan 3-2 galip ayrıldı.



Öte yandan Adana Demirspor'un, mücadelede Younes Belhanda ile bulduğu bir gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor, 13 puana yükseldi. Trabzonspor 10 puanda kaldı.



Trabzonspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Adana Demirspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek.



ABDULLAH AVCI'DAN 5 DEĞİŞİKLİK



Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Trabzonspor, ligde son maçına göre ilk 11'de 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Bordo mavili futbol takımı, müsabakaya Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet, Umut Bozok, Gomez olarak çıktı.



Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 5. haftasında deplasmanda 1-0 yendikleri HangiKredi Ümraniyespor karşısında ilk 11'de şans verdiği Muhammet Taha Tepe, Denswil ve Abdülkadir Ömür'e ilk 11 yer vermedi. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz ve Djaniny ise sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karadeniz ekibinde bu futbolcular yerine Uğurcan Çakır, Hugo, Larsen, Gomez ve Umut Bozok ilk 11'de yer aldı.



VINCENZO MONTELLA'DAN 2 RÖTUŞ



Adana Demirspor ise geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklikle Trabzonspor karşısında mücadele etti.



Mavi lacivertli ekip, müsabakaya Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues, Svensson, Ndiaye, Stambouli, Yusuf Sarı, Belhanda, Emre Akbaba, Onyekuru ilk 11 ile başladı.



Teknik Direktör Vincenzo Montella, Hatayspor maçında görev verdiği Assombalonga'yı yedek kulübesinde oturturken, Tayyip Talha Sanuç ise Beşiktaş'a transfer olduğu için maçta yer almadı.



İtalyan teknik adam bu oyuncu yerine Rakitskyi'ye yer verirken Galatasaray'dan transfer edilen Emre Akbaba da Adana Demirspor formasıyla ilk kez sahaya çıktı.



Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdiler.



ADANA'DA RODRIGUES'TEN FÜZE



Adana Demirspor, karşılaşmanın 10. dakikasında Kevin Rodrigues ile öne geçti. Uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 28 yaşındaki futbolcu, Uğurcan Çakır'ı avladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.



PENALTIYLA DENGE GELDİ



Trabzonspor, karşılaşmanın 35. dakikasında penaltı kazandı. Savunmanın arkasına sarkan Maxi Gomez, Rakitskyi'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, skora dengeyi getirdi. Yunan futbolcu, golün ardından geçen hafta sakatlık geçiren Dorukhan'ın forması alarak sevinç yaşadı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



NDIAYE ATTI, SEVİNMEDİ



Adana Demirspor, karşılaşmanın 55. dakikasında bir kez daha öne geçti. Ani gelişen atakta kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Badou Ndiaye, milli file bekçisinin üzerinden topu ağlara gönderdi.



UMUT BOZOK SAHNEDE



Trabzonspor, 84. dakikada bir kez daha beraberliği yakaladı. Ceza yayında topla buluşan yeni transfer Umut Bozok, plase bir vuruş yaparak kaleci Ertaç'ı mağlup etti.



UZATMA DAKİKALARINDA SAMET AKAYDIN

Galibiyet için bastıran Adana Demirspor, uzatma dakikalarında Samet Akaydın ile golü buldu ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası yayından uzak mesafede kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Kevin Rodrigues'in sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır uzanmasına rağmen top ağlarla buluştu: 1-0



19. dakikada aldığı pasla çalımlarla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalacağı anda savunma son anda araya girerek topu kaleciye kazandırdı.



21. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında Belhanda'nın kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



27. dakikada ceza yayı civarında topu önünde bulan Bakasetas'ın şutunda top az farkla dışarı çıktı.



31. dakikada Trezeguet, ceza sahası sağ çaprazda dar açıdan yerden şutunda kaleci Ertaç Özbir direğin yanında yatarak topa hakim oldu



34. dakikada sağ kanatta ceza sahası dışından Belhanda'nın yerden sert şutunda top dışarı çıktı.



35. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Ceza sahasına gönderilen uzun topu göğsünde kontrol etmeye çalışan Gomez ile rakip Rakitskyi mücadelesinde Gomez yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



36. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu filelere yolladı: 1-1



42. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza sahası içinde yerden vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



Maçın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





50. dakikada geri pasta topu kontrol edemeyen kaleci Ertaç Özbir'in hatasını değerlendirip topa hakim olan Trezeguet'in vuruşunda kaleci Ertaç Özbir yatarak topa hakim oldu.



51. dakikada geri pasla gelen topu uzaklaştırmaya çalışan kaleci Uğurcan Çakır'ın şutunda Adana Demirsporlu futbolculardan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



53. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahası dışından yerden ortasında kaleci Uğurcan Çakır defanstan seken topa hakim oldu.



55. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen atakta ceza sahası girişinde Yusuf Sarı'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin yatarak müdahale etmek isteyen kaleci Uğurcan Çakır'ın üstünden vuruşunda top ağlarla buluşturdu: 2-1



63. dakikada Larsen'in sağ kanattan ortasında kale sahası ön çizgisinde yükselen Trezeguet'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.



65. dakikada Belhanda'nın pas atarak kullandığı serbest vuruşta topu alan Gökhan İnler'in sert vuruşunda defanstan seken top üst direğe çarparak kornere çıktı.



69. dakikada Gökhan İnler'in orta saha civarından derinlemesine pasında topla buluşan Onyekuru'nun sol kanattan ceza sahasına girdiği anda vuruşunda kaleciyi geçen top az farkla uzak direğin yanından dışarı çıktı.



77. dakikada Svensson'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede top kornere attı.



84. dakikada Trabzonspor yeniden beraberliği yakaladı. Naci Ünüvar'ın pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası ön çizgisinde vuruşunda top kalenin sağında ağlarla buluştu: 2-2



90. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Fredrik Gulbrandsen'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



90+2. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına ortasında kale sahasında Bjarnason'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır topa hakim oldu.



90+4. dakikada Adana Demirspor üçüncü golü buldu. Svensson'un sağ kanattan ortasında Samet Akaydın vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2



Adana Demirspor kendi sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçı 3-2 kazandı.



Stat: Yeni Adana



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Serkan Olguncan, Serkan Çimen



Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Samet Akaydın, Rakitskyi, Kevin Rodrigues (Dk. 16 Abdurrahim Dursun), Svensson, Ndiaye, Stambouli (Dk. 64 Gökhan İnler), Yusuf Sarı (Dk. 64 Akintola), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 80 Bjarnason), Onyekuru (Dk. 80 Fredrik Gulbrandsen)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Hugo, Larsen, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Trezeguet (Dk. 80 Naci Ünüvar), Bardhi (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok, Gomez



Goller: Dk. 10 Kevin Rodrigues, Dk. 55 Ndiaye, Dk. 90+4 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 36 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 84 Umut Bozok (Trabzonspor)



Sarı kartlar: Dk. 1 Semih Güler (Yedek kulübesi), Dk. 35 Rakitskyi, Dk. 62 Yusuf Sarı, Dk. 87 Samet Akaydın (Adana Demirspor), Dk. 4 Gbamin, Dk. 44 Bartra, Dk. 45+5 Bardhi, Dk. 85 Hugo (Trabzonspor)





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