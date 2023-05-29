Trabzonspor'a üçüncü Yunan yolda

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da hedef Panathinaikos'un kaptanı Dimitrios Kourbelis. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Yunan orta saha için oyuncuyla görüşmeye başlandığı iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Trabzonspor'a üçüncü Yunan yolda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2023 12:06
Son güncelleme 29 Mayıs 2023 12:14
Geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Takım, Nenad Bjelica yönetiminde kazanarak sezonu noktalamanın hesaplarını yaparken yönetim de yeni sezonun transfer operasyonuna devam ediyor.

YENİDEN RADARDA

Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'la adı anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı Dimitrios Kourbelis, bu kez boşa çıkıyor. Yunan ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden Trabzonspor'un radarında.

Yunanistan basınından spor24.gr'nin haberine göre; Trabzonspor senelik 900 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Bonuslarla birlikte bu rakamın 1 milyon Euro seviyesine çıkacağı vurgulandı. Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynuyor.

PANATHİNAİKOS'UN KAPTANI

Transfer edildikten sonra Bakasetas ile Siopis'in hem performansından hem de kulübü sahiplenmesinden çok memnun kalan yönetim, anlaşma zemininin oluşması durumunda üçüncü Yunan oyuncu olarak Kourbelis'i kadroya katacak. Panathinaikos'ta kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki ön liberonun transferinde kısa zamanda mesafe katedilmesi bekleniyor.

BU SEZON 36 MAÇTA FORMA GİYDİ

29 yaşındaki orta saha Kourbelis bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkaren bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery