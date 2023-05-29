Trabzonspor'a üçüncü Yunan yolda

Geçen sezon şampiyon olduktan sonra bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Takım, Nenad Bjelica yönetiminde kazanarak sezonu noktalamanın hesaplarını yaparken yönetim de yeni sezonun transfer operasyonuna devam ediyor.
YENİDEN RADARDA
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'la adı anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı Dimitrios Kourbelis, bu kez boşa çıkıyor. Yunan ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden Trabzonspor'un radarında.
Yunanistan basınından spor24.gr'nin haberine göre; Trabzonspor senelik 900 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Bonuslarla birlikte bu rakamın 1 milyon Euro seviyesine çıkacağı vurgulandı. Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynuyor.
PANATHİNAİKOS'UN KAPTANI
Transfer edildikten sonra Bakasetas ile Siopis'in hem performansından hem de kulübü sahiplenmesinden çok memnun kalan yönetim, anlaşma zemininin oluşması durumunda üçüncü Yunan oyuncu olarak Kourbelis'i kadroya katacak. Panathinaikos'ta kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki ön liberonun transferinde kısa zamanda mesafe katedilmesi bekleniyor.
BU SEZON 36 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki orta saha Kourbelis bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkaren bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
YENİDEN RADARDA
Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'la adı anılan ancak Panathinaikos'un o dönem bırakmadığı Dimitrios Kourbelis, bu kez boşa çıkıyor. Yunan ekibiyle 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden Trabzonspor'un radarında.
Yunanistan basınından spor24.gr'nin haberine göre; Trabzonspor senelik 900 bin Euro'dan 3 yıllık kontrat teklifinde bulundu. Bonuslarla birlikte bu rakamın 1 milyon Euro seviyesine çıkacağı vurgulandı. Bakasetas ve Siopis'in Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Kourbelis, orta alanda defansif özellikleriyle ön plana çıkıyor. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de oynuyor.
PANATHİNAİKOS'UN KAPTANI
Transfer edildikten sonra Bakasetas ile Siopis'in hem performansından hem de kulübü sahiplenmesinden çok memnun kalan yönetim, anlaşma zemininin oluşması durumunda üçüncü Yunan oyuncu olarak Kourbelis'i kadroya katacak. Panathinaikos'ta kaptanlık pazubandını takan 29 yaşındaki ön liberonun transferinde kısa zamanda mesafe katedilmesi bekleniyor.
BU SEZON 36 MAÇTA FORMA GİYDİ
29 yaşındaki orta saha Kourbelis bu sezon Panathinaikos'ta 36 resmi maça çıkaren bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.