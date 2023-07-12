Trabzonspor'a transferde rakip çıktı!

Trabzonspor'un Dinamo Zagrab'den kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'e rakip çıktı. İspanyol ekibi Celta Vigo'nun golcü oyuncu için girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a transferde rakip çıktı!
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12 Temmuz 2023 19:52
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'a transferde beklenmedik bir haber geldi.

Relevo'da yer alan habere göre; Celta Vigo, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Bruno Petkovic'i kadrosuna katmak istiyor.

TEMASA GEÇECEKLER

Habere göre, İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb ile temasa geçeceği ifade edildi.

Bordo mavili ekip de Hırvat forvetin transferi için uzun süredir uğraş veriyor.

BRUNO PETKOVİC KİMDİR?

Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.

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