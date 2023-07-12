Yeni sezonçalışmalarını sürdürentransferdebir haber geldi.Relevo'da yer alan habere göre;kadrosuna katmak istediğikadrosuna katmak istiyor.Habere göre, İspanyol ekibinin yakın zamanda oyuncunun kulübüile temasa geçeceği ifade edildi.detransferi için uzun süredir uğraş veriyor.Futbola Dinamo Zagreb'in altyapısında başlayan Bruno Petkovic, 2013-14 sezonunda İtalya'nın Catania kulübüne transfer oldu. İtalya'da Varese, Reggiani, Virtus, Trapani, Bologna, Verona gibi takımlarda forma giydi. Ocak 2019'dan bu yana Dinamo Zagreb'de forma giyiyor. Hırvatistan A Milli Takım formasını da terletiyor.