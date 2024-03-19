Trabzonspor'a müjde: Paul Onuachu dönüyor

Kupadaki Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası kolu kırılan Trabzonsporlu Paul Onuachu, milli arada iyileşecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a müjde: Paul Onuachu dönüyor
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19 Mart 2024 13:39
Kupadaki Başakşehir maçında aldığı darbe sonrası kolu kırılan Trabzonsporlu Paul Onuachu, milli arada iyileşecek.

Nijeryalı forvetin, 3 Nisan'daki Konyaspor karşılaşmasında kadroda olması bekleniyor. Kasık bölgesindeki sakatlığı geçen Onuachu'nun dönmesiyle birlikte Trabzonspor'un hücum gücü de artacak.

Bu sezon çıktığı 17 lig maçında 9 gol, 3 asistlik skor katkısı gösteren Onuachu'nun yokluğunda ileri uçta Enis Destan ve Pepe 11'de görev yapmıştı.
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