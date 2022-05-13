Trabzonspor'a dev gelir! Şampiyonlar Ligi iştah kabarttı

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon dağıtılan paralar açıklandı. Süper Lig şampiyonu olan ve bir numaralı kupaya play-off turundan başlayacak olan Trabzonspor, bu turnuvada gruplara kalması halinde ekonomik açıdan büyük bir rahatlık yaşayacak, kasası adeta dolacak.



Bordo-mavilileri rahatlatacak ekonomik fırsat, geçen sezon kulüplerin kazandığı paralara bakınca ortaya çıkıyor. Karadeniz ekibi gruplara kalmayı başarırsa, sırf bu yüzden bile 15 milyon 250 bin euro ayak bastı parası alacak. Kazandığı her maç içinse bordo-mavilileri 2.8 milyon euroluk ek gelir bekliyor olacak.



UEFA'nın açıkladığı rakamlara göre Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, 120 milyon euro'luk bir meblağın sahibi oldu. Grup aşamasına direkt katılan ve tek bir galibiyetle elenen Başakşehir, 22 milyon 737 bin euro'luk bir gelir elde etti. Turuncu-lacivertliler gruplara katılım bonusu olarak 15 milyon 250 euro aldı.



Katsayı kazancı olarak ise 3 milyon 324 bin euro kasaya konuldu. İstanbul ekibine yayın havuzundan gelen miktar 2 milyon 160 bin euro oldu. Grup maçlarında topladığı puanlardan ise 2 milyon 937 bin euro edinildi.



