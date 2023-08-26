Trabzonspor'a Ada'dan forvet

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'un transferi için harekete geçti. İşte ayrıntılar...

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'a Ada'dan forvet
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26 Ağustos 2023 17:12
Maxi Gomez ile yollarını ayıran Trabzonspor'da forvet oyuncusu arayışları devam ediyor.

Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame ile temaslarını sıklaştıran bordo mavililer son olarak Fulham'ın hücum oyuncusu Carlos Vinicius'u gündemine aldı.

Oyuncunun menajerleriyle görüşme yapan bordo-mavililer, Vinicius'un son durumu hakkında bilgi aldı.

Trabzonspor, Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Fulham'ın geçen yaz Benfica'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 32 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



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