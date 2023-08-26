Maxi Gomez ile yollarını ayıran Trabzonspor'da forvet oyuncusu arayışları devam ediyor.
Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame ile temaslarını sıklaştıran bordo mavililer son olarak Fulham'ın hücum oyuncusu Carlos Vinicius'u gündemine aldı.
Oyuncunun menajerleriyle görüşme yapan bordo-mavililer, Vinicius'un son durumu hakkında bilgi aldı.
Trabzonspor, Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fulham'ın geçen yaz Benfica'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 32 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Bruno Petkovic ve Jean-Pierre Nsame ile temaslarını sıklaştıran bordo mavililer son olarak Fulham'ın hücum oyuncusu Carlos Vinicius'u gündemine aldı.
Oyuncunun menajerleriyle görüşme yapan bordo-mavililer, Vinicius'un son durumu hakkında bilgi aldı.
Trabzonspor, Fulham'da forma şansı bulmakta zorlanan Brezilyalı futbolcuyu ilk etapta kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fulham'ın geçen yaz Benfica'dan kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 32 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.