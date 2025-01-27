Trabzonspor 4. Ukraynalı'nın peşinde!

Yeni transfer Danylo Sikan'ın menajeri, Oleksandr Nazarenko'yu önerdi, Trabzonspor yönetimi harekete geçti.

, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor 4. Ukraynalı'nın peşinde!
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27 Ocak 2025 12:40
Trabzonspor, ara transfer döneminde rotasını Ukrayna'ya kırmış durumda.

Shakhtar Donetsk'ten forvet Sikan'ı 6 milyon Euro'ya alan, aynı takımdan 28 yaşındaki sağ kanat Zubkov'u isteyen Fırtına, Dinamo Kiev'in 25 yaşındaki stoperi Popov için de bastırıyor.

Bunlara ek olarak da Trabzonspor'a Sikan'ın menajerinden Oleksandr Nazarenko önerisi geldi. Ukrayna 1. Lig ekibi Polissya'da forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili gözlemcilerin rapor hazırladığı ve transfer durumunun yakından incelendiği belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Trabzonspor'un teknik ekibi Nazarenko'nun oyun tarzını detaylı bir şekilde analiz ediyor. Şenol Güneş'in, 1.77 boyundaki futbolcunun oyun zekasını ve saha içindeki etkisini oldukça beğendiği dile getiriliyor.

Sol ayaklı olan Nazarenko, sağ kanatta ve sol bekte de görev yapabiliyor.

Nazarenko, Ukrayna Premier Ligi'nde bu sezon 17 maça çıktı ve 7 gol, 5 asistlik performansıyla dikkat çekti. Piyasa değeri 2 milyon Euro olan Nazarenko'nun kulübü ile sözleşmesi 2028'de sona erecek. Ukrayna futbolunun gelecek vadeden yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. 

(Kaynak: Karadeniz gazete)

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