Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş ve Burak Yılmaz katılmadı, Abdurrahim Dursun ise takımdan ayrı çalıştı. Tedavileri tamamlanan Fabian Castillo ile Jose Sosa da takımla çalışmalara başladı.Antrenmanda, pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yapıldı.Trabzon'a gelen kulüp başkanı Muharrem Usta ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.Bordo-mavililer, yarın yapacakları idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.