Trabzonspor, 192. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, sözleşme imzaladığı Ukraynalı oyuncu Oleksandr Zubkov ile 57 yıllık tarihindeki 192. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.



Ara transferde Oleksandr Zubkov ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.



Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı.



Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.



- 7. Ukraynalı Zubkov



Oleksandr Zubkov, Trabzonspor tarihinin 7. Ukraynalı oyuncusu oldu.



Karadeniz ekibi, daha önce Ukrayna'dan Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov ve Danylo Sikan'ı renklerine bağladı.



Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda Arseniy Batagov'un yanı sıra ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Danylo Sikan ile Oleksandr Zubkov olmak üzere 3 Ukraynalı bulunuyor.



- Doğan döneminde 22 yabancı transfer



Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 22 yabancı oyuncu transfer edildi.



Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan ve Zubkov kadroya katıldı.



