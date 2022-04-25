Trabzon'da zafer şarkıları: Şampiyonluk provası

Trabzonspor'da şampiyonluk hasreti sona eriyor. Adana Demirspor'u deplasmanda 3-1 yenen bordo-mavililer, zaferini kutlamak için artık sadece 1 puana ihtiyaç duyuyor.Adana Demirspor galibiyeti sonrası da hem takım hem de taraftarlar şampiyonluk ateşini resmen yaktı. Trabzon'da şehir merkezinde ve meydanlarda kutlamalar başladı. Önceki gece oluşan kalabalık herkesi heyecanlandırdı. Bordo-mavili takımı havalimanında karşılayan taraftarlar unutulmaz kareler ortaya çıkardı.Trabzonsporlu futbolcular da Adana'dan dönerken uçakta ve havalimanında şampiyonluğa yaklaşmalarını doyasıya kutladı. Kaptan Uğurcan Çakır başta olmak üzere tüm futbolcular birbirleriyle tezahüratlar yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı hem futbolcularından hem de taraftarlarından en fazla sevgiyi alan isim oldu. Trabzon'da uzun süre Abdullah Avcı için tezahüratlar yapıldı.Trabzonspor, Süper Lig'de 35. hafta evinde Antalyaspor'la karşılaşacak. 30 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da oynanancak mücadelede bordo-mavili takıma 1 puan bile yetecek. Abdullah Avcı ve öğrencileri, 2021-22 sezonu şampiyonluğunu 30 Nisan'daki bu karşılaşmada kutlamak isteyecek.Adana Demirspor galibiyeti sonrası Trabzonspor'da büyük bir coşku vardı. Futbolcular maç sonrası soyunma odasında ve daha sonra dönüş yolunda uçakta şampiyonluğa yaklaşmalarını kutladı. Kaptan Uğurcan Çakır geceye damgasını vuran isim oldu. Uçak içi anonsunu yapan Uğurcan, "Kaptanınız konuşuyor; şampiyonluğu uçuyoruz" ifadelerini kullanarak alkışları kaptı.Süper Lig'de şampiyonluğa sadece 1 puan uzaklıkta olan bordo-mavililer, nisan ayı şampiyonu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. 30 Nisan'daki Antalyaspor maçından şampiyonluk çıkarmak isteyen Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra lig tarihinde nisan ayında zafere uzanan ikinci takım olmaya çok yakında. Karadeniz ekibi ayrıca ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olan ikinci takım olacak. Benzer başarıyı daha önce 3 kez Fenerbahçe yaşamıştı.