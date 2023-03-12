Trabzon'da kırmızı kart: Belhanda

Adana Demirspor, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta 22. dakikada 10 kişi kaldı.



Bu dakikada Bruno Peres ile Younes Belhanda arasından yaşanan tartışmanın ardından iki futbolcu da sarı kart gördü.



Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR uyarısının ardından pozisyonu izledi. Bitigen, pozisyonu inceledikten sonra Belhanda'ya Peres'in yüzüne müdahalede bulunduğu gerekçesiyle kırmızı kart gösterdi.



Süper Lig'e 2017-2018 sezonunda Galatasaray formasıyla adım atan Belhanda, o sezondan bu yana 6 kırmızı kart gördü ve o tarihten bu yana en fazla kırmızı kart gören futbolcu oldu. 33 yaşındaki futbolcu, bu kartların 4 tanesini Galatasaray'da forma giyerken gördü.





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