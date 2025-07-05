05 Temmuz
PSG-Bayern Munih
2-0
05 Temmuz
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Tromsoe-Molde
0-059'
05 Temmuz
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05 Temmuz
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Tottenham gözünü Muniz'e dikti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, Fulham'da oynayan Rodrigo Muniz'i transfer listesine aldı.

calendar 05 Temmuz 2025 22:29
Fotoğraf: Imago
Tottenham gözünü Muniz'e dikti
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Geçtiğimiz sezonu ligde istediği yerden uzakta bitiren Tottenham'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Tottenham, Rodrigo Muniz'i kadrosuna katmak istiyor.

Bolavip'in haberine göre Tottenham Rodrigo Muniz için 32 milyon sterlinlik teklifte bulundu.

Ancak Fulham tarafından bu teklif yetersiz bulduğu ve geri çevirdi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki oyuncu, Fulham forması ile 36 maça çıktı ve takımına 11 gol, 2 asistlik katkıda bulundu.

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