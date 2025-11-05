UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Tottenham, sahasında Kopenhag'ı konuk etti.



Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tottenham, 4-0 kazandı.



Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Brennan Johnson, 51. dakikada Wilson Odobert, 64. dakikada Micky van de Ven ve 67. dakikada Joao Palhinha attı.



Tottenham'da ilk golü kaydeden Brennan Johnson, VAR incelemesi sonrası 57. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Ayrıca ev sahibi ekipte Richarlison 90+2. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte Tottenham, puanını 8'e yükseltti. Kopenhag ise 1 puanda kaldı.



Devler Ligi'nde gelecek hafta Tottenham, PSG'ye konuk olacak. Kopenhag, Kairat'ı konuk edecek.