Tottenham'dan Savinho'ya dev teklif hazırlığı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, Savinho için teklif yapmaya hazırlanıyor.



70 MİLYON EURO'LUK HAZIRLIK



Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Tottenham, Manchester City'nin Brezilyalı kanadı için 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen 21 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 13 asist kaydetti.