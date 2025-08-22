22 Ağustos
Karagümrük-Göztepe
0-028'
22 Ağustos
Arca Çorum FK-Sarıyer
1-025'
22 Ağustos
Bayern Munih-RB Leipzig
1-027'
22 Ağustos
West Ham United-Chelsea
22:00
22 Ağustos
Real Betis-Alaves
22:30
22 Ağustos
PSG-Angers
0-013'

Tottenham'dan Savinho'ya dev teklif hazırlığı!

Tottenham, Manchester City'nin Brezilyalı kanadı Savinho'ya 70 milyon Euro teklif etmeye hazırlanıyor.

calendar 22 Ağustos 2025 21:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Tottenham'dan Savinho'ya dev teklif hazırlığı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Transfer çalışmalarını sürdüren Tottenham, Savinho için teklif yapmaya hazırlanıyor.

70 MİLYON EURO'LUK HAZIRLIK

Fabrizio Romano'nun aktardığına göre; Tottenham, Manchester City'nin Brezilyalı kanadı için 70 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 48 maçta forma giyen 21 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 13 asist kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 3 1 2 0 3 0 5
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Karagümrük 2 0 1 1 0 3 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
