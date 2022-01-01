Tottenham'dan Griezmann için 50 milyon euro!

Tottenham'ın, ara transferde Antoine Griezmann'ı kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için 50 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan Griezmann için 50 milyon euro!
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01 Ocak 2022 17:31
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın, ara transfer döneminde Antonio Griezmann'ı hedefi olarak belirlediği öne sürüldü.

İngiliz medyasında yer alan haberde; Tottenham'ın, bonservisi Barcelona'da olan ve bu sezon Atletico Madrid'de kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu için 50 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı aktarıldı.

Barcelona'nın Temmuz 2019'da 120 milyon euro'ya kadrosuna kattığı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Atletico Madrid'de 18 maçta süre alırken 7 gol atıp, 2 asist yaptı.


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