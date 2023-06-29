Tottenham'dan Galatasaray'a çılgın transfer teklifi

Victor Nelsson, Sacha Boey ve Nicolo Zaniolo'ya gelen tekliflerin ardından Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Londra'ya gitti.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; İngiltere'de görüşmelerde bulunan Erden Timur'un Tottenham ve Brighton ile masaya oturduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların yıldızları için Tottenham'ın sunduğu paket teklif belli oldu.
ÖNCE SATIŞ SONRA ALIŞ
Londra'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un öncelikle İngiliz kulüplerinin talip olduğu Zaniolo, Nelsson ve Boey için pazarlık yapacağı daha sonra ise transferini düşündüğü isimlerle temasta bulunacağı belirtildi.
ERDEN TİMUR'UN İSTEĞİ: 60 MİLYON EURO
Cim-Bom transferde yeni bir sürece girdi. Geçtiğimiz haftalarda da Londra'ya giden Erden Timur ikinci seferini yaptı. Timur ilk planda, Zaniolo ve Nelsson için Tottenham ile pazarlığa oturdu. Galatasaraylı idareci iki futbolcunun da çıkış maddeleri bulunduğuna dikkat çekerek 60 milyon euro istedi.
TOTTENHAM'IN TEKLİFİ: 2-3 OYUNCU + 35 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin ise para ve takas şeklinde bir öneri üzerinde durduğu, Galatasaray'a 2-3 oyuncu ile beraber 30-35 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi. Erden Timur, Tottenham'ın bu teklifine sıcak bakmazken görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
BRIGHTON'IN BOEY TEKLİFİ: 18.5 MİLYON EURO
Erden Timur'un Boey için ise Brighton ile masaya oturduğu ve 18.5 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeye çalıştığı ifade edildi.
SOMUT ADIMLAR ATILMAK İSTENİYOR
İngiltere turunda bu oyuncuların satışıyla ilgili somut adımlar atmak isteyen, ardından da bu hamlelerden gelecek kaynağa göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yöneticinin transferi düşünülen isimlerle de ilgili çalışmalara hız vereceği kaydedildi.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; İngiltere'de görüşmelerde bulunan Erden Timur'un Tottenham ve Brighton ile masaya oturduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılıların yıldızları için Tottenham'ın sunduğu paket teklif belli oldu.
ÖNCE SATIŞ SONRA ALIŞ
Londra'ya giden Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un öncelikle İngiliz kulüplerinin talip olduğu Zaniolo, Nelsson ve Boey için pazarlık yapacağı daha sonra ise transferini düşündüğü isimlerle temasta bulunacağı belirtildi.
ERDEN TİMUR'UN İSTEĞİ: 60 MİLYON EURO
Cim-Bom transferde yeni bir sürece girdi. Geçtiğimiz haftalarda da Londra'ya giden Erden Timur ikinci seferini yaptı. Timur ilk planda, Zaniolo ve Nelsson için Tottenham ile pazarlığa oturdu. Galatasaraylı idareci iki futbolcunun da çıkış maddeleri bulunduğuna dikkat çekerek 60 milyon euro istedi.
TOTTENHAM'IN TEKLİFİ: 2-3 OYUNCU + 35 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin ise para ve takas şeklinde bir öneri üzerinde durduğu, Galatasaray'a 2-3 oyuncu ile beraber 30-35 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi. Erden Timur, Tottenham'ın bu teklifine sıcak bakmazken görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
BRIGHTON'IN BOEY TEKLİFİ: 18.5 MİLYON EURO
Erden Timur'un Boey için ise Brighton ile masaya oturduğu ve 18.5 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeye çalıştığı ifade edildi.
SOMUT ADIMLAR ATILMAK İSTENİYOR
İngiltere turunda bu oyuncuların satışıyla ilgili somut adımlar atmak isteyen, ardından da bu hamlelerden gelecek kaynağa göre hareket edecek olan sarı-kırmızılı yöneticinin transferi düşünülen isimlerle de ilgili çalışmalara hız vereceği kaydedildi.