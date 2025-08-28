Tottenham'dan Chelsea'ye Xavi çalımı!

Chelsea'nin gündeminde olan Xavi Simons'ta mutlu sona Londra'nın bir diğer ekibi olan Tottenham ulaştı.



Alman basınından BILD'in haberine göre; Tottenham, Hollandalı yıldızın transferi için RB Leipzig ile 70 milyon Euro ücretinde anlaşmaya vardı.



22 yaşındaki Xavi Simons, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya gitti.



Chelsea, bu transfer için yoğun bir mesai harcamış olsa da Tottenham görüşmelerde elini hızlı tuttu ve oyuncuyu Londra'ya getirdi.



PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Leipzig ile 33 maça çıkan Simons, 11 gol 8 asistlik performans sergiledi.



