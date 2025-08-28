28 Ağustos
KuPS Kuopio -FC Midtjylland
18:00
28 Ağustos
Sigma Olomouc-Malmö FF
19:30
28 Ağustos
Samsunspor-Panathinaikos
20:00
28 Ağustos
PAOK-Rijeka
20:30
28 Ağustos
Dynamo Kiev-Maccabi Tel Aviv
21:00
28 Ağustos
Young Boys-Slovan Bratislava
21:00
28 Ağustos
FCSB-Aberdeen
21:30
28 Ağustos
Fredrikstad-C.Palace
19:00
28 Ağustos
Beşiktaş-Lausanne
20:00
28 Ağustos
U.Craiova-Başakşehir
20:30
28 Ağustos
Alkmaar-Levski
20:30
28 Ağustos
AEK Athens-Anderlecht
21:00
28 Ağustos
Fiorentina-Polissya Zhytomyr
21:00
28 Ağustos
Servette-Shakhtar
22:00
28 Ağustos
Legia Warszawa-Hibernian
22:00
28 Ağustos
Mainz 05-Rosenborg
22:00

Tottenham'dan Chelsea'ye Xavi çalımı!

Tottenham Hotspur, Xavi Simons transferi için RB Leipzig ile 70 milyon Euro bonservis ücretinde anlaşma sağladı. Hollandalı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya gitti.

calendar 28 Ağustos 2025 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2025 14:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'nin gündeminde olan Xavi Simons'ta mutlu sona Londra'nın bir diğer ekibi olan Tottenham ulaştı.

Alman basınından BILD'in haberine göre; Tottenham, Hollandalı yıldızın transferi için RB Leipzig ile 70 milyon Euro ücretinde anlaşmaya vardı.

22 yaşındaki Xavi Simons, sağlık kontrollerinden geçmek üzere Londra'ya gitti.

Chelsea, bu transfer için yoğun bir mesai harcamış olsa da Tottenham görüşmelerde elini hızlı tuttu ve oyuncuyu Londra'ya getirdi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Leipzig ile 33 maça çıkan Simons, 11 gol 8 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
