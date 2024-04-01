Tottenham'da Timo Werner belirsizliği

Tottenham, kiralık olarak kadrosuna kattığı Timo Werner'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayaya henüz karar veremedi. Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, Timo Werner ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tottenham'da Timo Werner belirsizliği
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01 Nisan 2024 16:07
Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a kiralık olarak katılan Timo Werner'in geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Werner'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda henüz kararını vermedi.

Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, bir açıklamada bulunarak, "Timo Werner'in geleceği hakkındaki karar çoğu oyuncu gibi doğru zaman geldiğinde verilecek. Bence harika bir transfer oldu." dedi.

Sözlerine devam eden Postecoglou, "Timo, takımımızın gerçekten önemli bir parçası. Yaşını düşünürsek gelişmeye hala devam edebilir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham Hotspur ile 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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