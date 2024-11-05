Tottenham'da şok: Galatasaray maçında olmayacak!

Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero'nun durumu netlik kazandı. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tottenham'da şok: Galatasaray maçında olmayacak!
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05 Kasım 2024 17:50
Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero'nun son durumu belli oldu.

TyC Sports'ta yer alan habere göre; Tottenham'ın Aston Villa ile oynadığı maçta sakatlanan Cristian Romero, yaklaşık 10 gün sahalardan uzak kalacak.

Sağ ayak parmağı bağlarından sakatlık yaşayan yıldız futbolcunun Galatasaray maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

İKİ AS STOPERİ OLMAYACAK

Arjantinli stoperin yanı sıra İngiliz ekibinde sakatlığı bulunan bir diğer stoper Micky van de Ven de sarı kırmızılı takıma karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın perşembe günü 20.45'te karşılaşacağı Tottenham, bu maça iki as stoperinden yoksun çıkacak.

ÜÇ SAKAT DAHA VAR

Aston Villa maçında sakatlanan Richarlison ile birlikte daha önce sakatlıkları bulunan Djed Spence ve Wilson Odobert'in durumları henüz netlik kazanmadı. 

 
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