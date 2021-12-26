Tottenham, 3 golle kazandı

İngiltere Premier Lig'de Boxing Day'de oynanan maçta Tottenham sahasında konuk ettiği Crystal Palace'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. İşte maçtan detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, 3 golle kazandı
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26 Aralık 2021 19:58
İngiltere Premier Lig'de Boxing Day'de Tottenham ile Crystal Palace karşı karşıya geldi.

Tottenham mücadeleyi 3-0'lık skorla kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Harry Kane, 34. dakikada Lucas Moura ve 74. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham, 16 maç sonunda 29 puana ulaştı. Crystal Palace ise 18 maç sonunda 20 puanda kaldı.

Öte yandan Crystal Palace'te Wilfried Zaha, 37. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Southampton deplasmanına konuk olacak. Crystal Palace ise kendi sahasında Norwich City'i konuk edecek.


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