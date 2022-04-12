Torrent rahat! Tazminatına güveniyor

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve yeni hocası Domènec Torrent ile tarihi tersten yazan Galatasaray'da ciddi soru işaretleri var. Ki, en büyük soru işareti de Fenerbahçe derbisinde kariyer sınavı veren İspanyol teknik adamın durumu.



Kulüp 30 Nisan'da seçime gidecek ve iki başkan adayına göre Torrent'in durumu sportif başarıya bağlı. Ancak gelinen noktada ortada başarı yok, başarısızlık ise tavan yapmış durumda.



KAPI GİBİ SÖZLEŞME



Torrent, kulüp tarihinde 10 maç üzerinde süre alan teknik adamların ligdeki maç başı puan ortalamalarına bakıldığında 1,17 ile zirvede yer alıyor.



Maç sonu başkan değişiminin bir şeyi değiştirmeyeceğini ifade eden Torrent'in sözleri ise akla "kapı gibi sözleşmesi"ni getiriyor. 1,5 yıllık mukavele yapılan İspanyol teknik adam şimdi gönderilirse toplam 2,7 milyon avro, sezon sonu yollanırsa 1,7 milyon avroluk tazminat hak ediyor.



