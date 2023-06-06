Torreira'nın Icardi paylaşımı taraftarı sevindirdi!

Galatasaray'ın, orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, flaş bir paylaşımda bulundu.
Uruguaylı yıldız, Fernando Muslera ve Mauro Icardi'yle birlikte kupayı kaldırdıkları fotoğrafı paylaşarak, Arjantinli yıldız için "Burada kal" notunu düştü.
Bu paylaşım büyük bir beğeni topladı. Yönetim, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile prensip anlaşmasına vardı. Arjantinli golcü ile görüşmeler devam ediyor.
talyan takımları Lazio ve Milan'ın yakın takibinde olan Torreira'nın bu paylaşımı 'Yeni sezonda takımda kalacak' şeklinde yorumlandı.
27 yaşındaki orta sahanın G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Torreira'nın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
Uruguaylı yıldız, Fernando Muslera ve Mauro Icardi'yle birlikte kupayı kaldırdıkları fotoğrafı paylaşarak, Arjantinli yıldız için "Burada kal" notunu düştü.
Bu paylaşım büyük bir beğeni topladı. Yönetim, Icardi'nin bonservisini almak için PSG ile prensip anlaşmasına vardı. Arjantinli golcü ile görüşmeler devam ediyor.
talyan takımları Lazio ve Milan'ın yakın takibinde olan Torreira'nın bu paylaşımı 'Yeni sezonda takımda kalacak' şeklinde yorumlandı.
27 yaşındaki orta sahanın G.Saray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Torreira'nın transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro.