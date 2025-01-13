Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı!

Galatasaray'da Uruguaylı Muslera'nın sarı kırmızılı ekipteki macerasında sona yaklaştığı iddia edilirken Lucas Torreira'dan paylaşım geldi.

, Fotoğraf; AA
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Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı!
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13 Ocak 2025 13:15
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın ülkesine döneceği iddiaları günden güne artıyor.

Uruguaylı file bekçisinin sarı kırmızılı ekipteki macerasında sona yaklaştığı iddia edilirken Lucas Torreira'dan vatandaşı ile ilgili bir paylaşım geldi.

'BABA, KARDEŞ, ARKADAŞ...'

Galatasaray'un yıldız orta sahası Lucas Torreira'dan Fernando Muslera paylaşımı geldi. Kişisel sosyal medya hesabından Muslera ile birlikte fotoğrafını paylaşan Torreira "Baba, kardeş, arkadaş, kaptan, psikolog ve daha fazlası... Seni seviyorum." notunu paylaşımına bıraktı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe yönetiminden Torreira'ya yönelik yapılan açıklamalara da yanıt veren Muslera, esprili bir dille vatandaşını savunmuştu.


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