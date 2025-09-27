27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
1-247'
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
0-051'
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
1-143'
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
0-013'
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
1-1
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
2-2DA
27 Eylül
Getafe-Levante
1-1
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
1-152'
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
2-154'
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
1-046'
27 Eylül
Chelsea-Brighton
1-054'
27 Eylül
Brentford-M. United
3-1
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
0-184'
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
1-279'
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
0-284'
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
2-083'
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
2-3
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Aragon etabındaki ilk ana yarışı kazandı.

calendar 27 Eylül 2025 16:59 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2025 17:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk Aragon zaferini kazandı
Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamladı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 10'uncu durağı olan İspanya etabının ilk günü geride kaldı. Aragon'daki superpole seansını 2'inci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega'nın arkasında başladı. Starttan itibaren güçlü bir tempo ortaya koyan Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Aragon'da birincilik elde eden Red Bull sporcusu, aynı zamanda üst üste 13'üncü galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.

Aragon'da piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1'iyle mücadeleyi 17'nci sırada noktaladı.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Samsunspor 7 4 2 1 10 7 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 7 3 1 3 9 12 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
