Tomasz Fornal: 'Benim için yeni bir tecrübe'

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı'nın Polonyalı smaçörü Tomasz Fornal, CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflediklerini ve başkent ekibine bu hedefle geldiğini söyledi.Kariyerinde ilk kez Polonya dışında bir takımda forma giyen Tomasz Fornal, AA muhabirine, takımın hedeflerini, transfer sürecini ve Ankara'daki yaşantısını değerlendirdi.CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2023 ve 2024 yıllarında ikincilik sevinci yaşayan Fornal, Ziraat Bankkart ile Avrupa'daki hedeflerine ilişkin,ifadelerini kullandı.Ankara'ya gelişini yeni bir deneyim olarak tanımlayan Fornal, "Benim için tamamen yeni bir şey. İlk kez Polonya dışında oynuyorum. Arkadaşlarımdan, ailemden ve yaşadığım şehirden uzaktayım. Bu yüzden benim için gerçekten yeni bir tecrübe. Burada yaşamayı her gün biraz daha öğreniyorum ama her şey yolunda. Burayı seviyorum." diye konuştu.Fornal, voleybol maçlarını takip etmediğini, sadece oynamayı sevdiğini belirterek şunları kaydetti:Takım arkadaşlarıyla ilişkisine ve başantrenör Mustafa Kavaz hakkındaki düşüncelerine değinen 28 yaşındaki smaçör,şeklinde konuştu.Daha önce Ankara'ya deplasmana geldiği aktaran Fornal, başkentteki yaşantısıyla ilgili olarak ise,değerlendirmesinde bulundu.Ziraat Bankkart taraftarlarına seslenen Fornal,diyerek sözlerini tamamladı.