Eski NBA koçu Tom Thibodeau, 2018-19 sezonunda başantrenör olarak görevden alındığı için birkaç NBA takımını ziyaret ettiğini ve ligin modern evrimini incelediğini söyledi.



Thibodeau, yük yönetimini güncel spor bilimiyle birleştirmenin yollarını bulduğunu açıkladı:



"Geçtiğimiz yıl etrafta dolaşıp bir dizi farklı takımı ziyaret edince gördüğüm şey - ve muhtemelen son üç veya dört yıldır bu şekilde gelişiyor - antrenmanları yönetmenin farklı yolları olduğu. Yük yönetimi var, spor bilim adamları var, genç adamlarınızın biraz daha fazla egzersiz yaptığı, yaşlı veteranlarınızın daha az yaptığı ve ikisini ayırdığınız durumlar var ve yapılması gerekenleri yapmak için onları antrenmanın sonuna getirip bir sonraki maça hazırlandığınız bir durum da var."



Bence şimdi sahip olduğunuz tüm kaynakları kullanmak, bunları nasıl kullanacağınızı, nasıl yöneteceğinizi anlamak kritik hale geldi. Oyuncu bakımının, oyuncu sağlığının ve bu tarz şeylerin öncelik kazandığını görüyorum. Bence en önemli şey, playoff'larda başarılı olmak için ne gerektiğine bakmak."



"DİĞER TAKIMLAR SADECE SÖYLENTİ"



Thibodeau, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Houston Rockets'taki koçluk pozisyonlarıyla ilişkilendirilmişti. Bu konuda söyledikleri de şu şekildeydi:



"Onlar sadece söylentiler. Ve yılın bu zamanında, her şey bekleme durumunda. Normalde bazı iş boşlukları olur ve şu anda herhangi bir açıklık yok. Hangi işlerin boşa çıkacağıyla ilgili de spekülasyon yapmak istemezsiniz."



