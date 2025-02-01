Tolunay Kafkas: "Kendine gel Cengiz!"

Teknik direktör Tolunay Kafkas, canlı yayında Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tolunay Kafkas: 'Kendine gel Cengiz!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 23:00
Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Kafkas, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tolunay Kafkas, "Cengiz, 15 milyon euro bonservis verdiler sana. Dünyanın parasını alıyorsun. Daha da fazla al ama bu olacak iş değil. Kendine haksızlık yapıyorsun. Fenerbahçe'ye yapıyorsun. Milli takımda yoksun. Bizim evladımızsın, gerçekten kendine gel! Cengiz Ünder, ne oldu sana, futbolu mu unuttun? Nedir derdin!" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!

Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery