Tolunay Kafkas: 'Kendine gel Cengiz!'

Teknik direktör Tolunay Kafkas, A Spor'da açıklamalarda bulundu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Kafkas, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Tolunay Kafkas, "Cengiz, 15 milyon euro bonservis verdiler sana. Dünyanın parasını alıyorsun. Daha da fazla al ama bu olacak iş değil. Kendine haksızlık yapıyorsun. Fenerbahçe'ye yapıyorsun. Milli takımda yoksun. Bizim evladımızsın, gerçekten kendine gel! Cengiz Ünder, ne oldu sana, futbolu mu unuttun? Nedir derdin!" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Kafkas, Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Tolunay Kafkas, "Cengiz, 15 milyon euro bonservis verdiler sana. Dünyanın parasını alıyorsun. Daha da fazla al ama bu olacak iş değil. Kendine haksızlık yapıyorsun. Fenerbahçe'ye yapıyorsun. Milli takımda yoksun. Bizim evladımızsın, gerçekten kendine gel! Cengiz Ünder, ne oldu sana, futbolu mu unuttun? Nedir derdin!" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ İPTAL OLDU!
Beşiktaş, Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak istemiş ancak daha sonra taraftar tepkisinin de etkisiyle bu transfer rafa kalkmıştı.
BU SEZON NE YAPTI?
Cengiz Ünder, bu sezon Fenerbahçe'de 8 maçta 162 dakika süre alabildi.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.