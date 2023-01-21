Tokyo Büyükelçisi'nden milli judoculara ziyaret

Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kamp yapan milli judocuları ziyaret etti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Güngen, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıracak 2023 uluslararası müsabakalarda yarışacak milli sporculara başarı dileklerini iletti.
Milli takım teknik kadrosundan antrenmanlar hakkında bilgi alan Güngen, ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Güngen, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıracak 2023 uluslararası müsabakalarda yarışacak milli sporculara başarı dileklerini iletti.
Milli takım teknik kadrosundan antrenmanlar hakkında bilgi alan Güngen, ziyaret sonrası hatıra fotoğrafı çektirdi.
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