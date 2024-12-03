TOFAŞ, FIBA Eurocup'ta Maroussi Basketbol'u ağırlayacak

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında 4 Aralık Çarşamba günü Maroussi Basketbol'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TOFAŞ, FIBA Eurocup'ta Maroussi Basketbol'u ağırlayacak
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03 Aralık 2024 14:33
FIBA Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu ilk haftasında 4 Aralık Çarşamba günü sahasında Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketbol'u ağırlayacak TOFAŞ, galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Turnuvada bu yıl oynadığı 6 maçın tümünü kazanıp lider olarak 2. tura yükselen Bursa temsilcisi, G. Grubu'nu ikinci tamamlayarak bir üst tura yükselen Maroussi'yi 4 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'da TOFAŞ Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Final hedefiyle mücadele eden mavi yeşillilerde maç öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak mücadeleyi Sırbistan'dan Aleksandar Glisic, Ukrayna'dan Sergii Zashchuk ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

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