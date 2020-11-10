TKBL Federasyon Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu

Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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TKBL Federasyon Kupası'nda tur atlayanlar belli oldu
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10 Kasım 2020 01:17
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) takımlarının katılımıyla düzenlenen Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları sona erdi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

Global Connect Travel Düzce-Fenerbahçe Gelişim: 68-82   

Çeşme Basketbol-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 64-82

BOTAŞ Gelişim-Antalya 07 Basketbol: 97-96  

Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi: 78-72

Emlak Konut-Urla Belediyespor: 93-73

ICC Yatırım Sakarya Yükseliş-Ceyhan Belediyespor: 88-82 

Kupada yarın Çeşme Basketbol-Menemen Belediyesi Karşıyaka Çarşı Koleji, Fenerbahçe Gelişim-Antalya 07 Basketbol, İstanbul Üniversitesi-Urla Belediyespor, Global Connect Travel Düzce-BOTAŞ Gelişim, Yalova VİP-Emlak Konut ve Edremit Belediyesi Gürespor-ICC Yatırım Sakarya Yükseliş karşılaşmaları oynanacak.



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