Timothe Luwawu-Cabarrot, Hawks ile anlaştı

Serbest oyuncu Timothe Luwawu-Cabarrot'un, garantili olmayan bir anlaşmayla Atlanta Hawks'a katıldığı bildirildi.



The Athletic'den Chris Kirschner'e göre Hawks, Luwawu-Cabarrot'la garantili olmayan tek yıllık bir sözleşme imzaladı.



Son iki sezonu Brooklyn Nets ile geçirmiş olan Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon oynadığı 58 maçta 6.4 sayı, 2.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



Hawks'ta yer alan toplamda 16 sözleşmeli oyuncunun 14'ü garantili anlaşmalardan oluştuğu için, Luwawu-Cabarrot'un sezon başında yer alacak 15 kişilik kadroya girmek adına uğraşması bekleniyor.



