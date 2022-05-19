Tibor Pleiss: 'İnanılmaz, çok özel bir şey'

Anadolu Efes'in, Olympiakos'u 77-74 mağlup edip THY EuroLeague'de finale kalmasının ardından Tibor Pleiss açıklamalarda bulundu.



Pleiss, "Tarih yazdı Vasa, tarih yazdı. Herkesin gözünde çok önemliydi. Son saniyelerde ihtiyacımız olan şeyi verdi. İnanılmazdı. Sorumluluğu aldı, başardı." diye konuştu.



Tecrübeli basketbolcu, ayrıca, "Alışıyorum finallere. Şaka şaka. Bu çok özel bir şey. Çok savaşıyorsunuz ve en iyi 2 takımdan biri oluyorsunuz. Son yıllarda ne kadar çok çalıştığımızı herkes biliyor. Bu son şut. Her şeyi değiştirdi." ifadelerini kullandı.





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