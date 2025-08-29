29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
1-1
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
1-2
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
0-190'
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
0-2
29 Ağustos
Elche-Levante
2-0
29 Ağustos
Valencia-Getafe
1-0DA
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
3-2
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
0-180'
29 Ağustos
Lens-Brest
2-186'
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
4-0

Tiago Djalo: " Burak Yılmaz ile konuştum"

Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, Beşiktaş ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

calendar 29 Ağustos 2025 22:51
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tiago Djalo: ' Burak Yılmaz ile konuştum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın yeni transferi Tiago Djalo, kalitesini göstermek için siyah-beyazlı ekibin kendisi açısından bir şans olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulübün  YouTube'da paylaştığı videoda Portekizli stoperin açıklamaları yer aldı.

Beşiktaş'a geldiği için hissettiği mutluluğu dile getiren Djalo, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kalitemi gösterebilmek adına benim için yeni bir şans. Büyük bir takıma geldiğimi biliyorum ve takımıma kupalar kazanma yolunda yardım etmek için heyecanlıyım." dedi.


Transfer süreciyle ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Geleceğim ve ne yapmak istediğim hakkında düşünüyordum ve Beşiktaş'ın beni gerçekten istediğini biliyordum. Büyük bir kulüp olduğunu bildiğim için buraya gelmeye karar verdim. Daha önceden Beşiktaş ile ilgili güzel şeyler duydum. Burada oynamış arkadaşımla konuştum ve hepsi bana güzel şeyler anlattı. Tabii ben de Beşiktaş'ın iyi bir takıma sahip olduğunu hem kendi liginde hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptığını biliyordum. Böylece, takıma katılmayı kabul etmek benim için çok da zor olmadı." ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı futbolcu, Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz ile birlikte oynadığını anlatan Djalo, "Burak Yılmaz' ile konuştum. Lille'de beraber oynadığımız dönemden tanıdığım bir arkadaşım kendisi ve o, hem kulüp hem de taraftarlar hakkına birçok güzel şey söyledi. Ayrıca, Joao Mario ile konuştum. Onu da uzun zamandır tanıyorum. O da hem takım hem de kulüp hakkında güzel şeyler söyledi." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.