Tiago Çukur, büyük hayal kırıklığı yarattı

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı. Genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 20 yaşındaki santrafor, 14 Haziran'da Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında 6 dakika sahada kalarak A Milli olmuştu.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu.